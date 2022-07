Mertens ha lasciato Napoli, Kate commossa: “Addio terra mia” (Di domenica 31 luglio 2022) Dries Mertens la moglie Kat e il piccolo Ciro hanno detto Addio a Napoli e sono tornati in Belgio. Dries Mertens nella mattinata di oggi ha lasciato Napoli con tutta la famiglia. Il giocatore belga, come rivela AreaNapoli.it si è fatto accompagnare dal suo amico e tassista di fiducia all‘aeroporto internazionale di Capodichino dove si è imbarcato su un volo Ryan Air, come testimoniato anche dalla story Instagram della moglie Kat. Dries Mertens era tornato a Napoli nella giornata di mercoledì. In questi giorni ha salutato salcuni amici napoletani e ha trascorso qualche giorno di relax tra la sua casa di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, Positano e Capri. Dries, come ormai tutti sanno, non ha trovato un accordo con Aurelio De Laurentiis ... Leggi su napolipiu (Di domenica 31 luglio 2022) Driesla moglie Kat e il piccolo Ciro hanno dettoe sono tornati in Belgio. Driesnella mattinata di oggi hacon tutta la famiglia. Il giocatore belga, come rivela Area.it si è fatto accompagnare dal suo amico e tassista di fiducia all‘aeroporto internazionale di Capodichino dove si è imbarcato su un volo Ryan Air, come testimoniato anche dalla story Instagram della moglie Kat. Driesera tornato anella giornata di mercoledì. In questi giorni ha salutato salcuni amici napoletani e ha trascorso qualche giorno di relax tra la sua casa di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, Positano e Capri. Dries, come ormai tutti sanno, non ha trovato un accordo con Aurelio De Laurentiis ...

