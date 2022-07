Lory Del Santo e la morte di Conor, il figlio avuto da Eric Clapton: “Due secondi prima non sarebbe successo” (Di domenica 31 luglio 2022) “Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo. Chi sa quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io. Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più. È come essere seppellito vivo, ti buttano col badile la terra sopra e tu vedi tutto, ma quando vanno via tu, con un dito, riesci a liberarti. Vedo questa immagine di continuo. Vedo che, nonostante tutto, tiro fuori le dita e sopravvivo”. Lory del Santo in un’intervista concessa al Corriere si racconta a tutto campo, dagli amori con uomini anche di potere fino alle diverse tragedie che l’hanno colpita nel corso degli anni. Una di queste è sicuramente la morte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) “Il destino è fatto di. Due, non. Chi sa quante volte per duele cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io. Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più. È come essere seppellito vivo, ti buttano col badile la terra sopra e tu vedi tutto, ma quando vanno via tu, con un dito, riesci a liberarti. Vedo questa immagine di continuo. Vedo che, nonostante tutto, tiro fuori le dita e sopravvivo”.delin un’intervista concessa al Corriere si racconta a tutto campo, dagli amori con uomini anche di potere fino alle diverse tragedie che l’hanno colpita nel corso degli anni. Una di queste è sicuramente ladi ...

