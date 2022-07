LIVE F1 | GP Ungheria 2022 in DIRETTA | Binotto | “La macchina non funzionava” Leclerc replica | “Le hard non servivano!”

Leggi su oasport

(Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA MATTIA: “LANON, NON E’ COLPA DELLA STRATEGIA” CHARLES: “ANDAVO BENE CON LE MEDIE, LENON SERVIVANO” CLASSIFICA MONDIALE PILOTI CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI LEWIS HAMILTON: “POTEVO VINCERE, SE IERI NON AVESSI AVUTO PROBLEMI COL DRS…” IL VIDEO DEL SORPASSO DIALL’ESTERNO SU RUSSELL 16.56 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi al GP del Belgio del 28 agosto. Buone vacanze a team e piloti ed a voi che ci avete seguito 16.54 A questo punto per la Ferrari sarà un lunghissimo mese di agosto. Processi e polemiche saranno vibranti perchè oggi si è toccato un punto più basso addirittura ...