Incidente stradale per Marco Travaglio, ecco cosa è accaduto (Di domenica 31 luglio 2022) in un noto quartiere di Roma. Intervenuto il 118 e gli agenti di Polizia Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nella tarda mattinata di ieri sabato 30 giugno, intorno alle ore 12:30, è rimasto coinvolto in un Incidente stradale a Roma nel famoso quartiere Trastevere. Secondo quanto emerso fino ad ora, Travaglio era alla guida della sua vettura, una Smart, quando è stato tamponato da Bmw. Nell'impatto la Smart con a bordo il giornalista è finita contro alcuni tavolini esterni di un ristorante collocati sul marciapiede. Travaglio pare abbia tentato di evitare l'impatto, ma nell'Incidente ne ha travolti alcuni. Leggi anche: MICHELE SANTORO ANNUNCIA: «FONDO IL PARTITO». ecco CON CHI SI ALLEA Subito sono intervenuti i sanitari del 118, ma ...

