Elezioni: Siri (Lega), 'patrimoniale è antisociale, no mance a giovani' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “giovani diciottenni? Letta parli con le giovani partite Iva che grazie alla Flat Tax hanno un lavoro e non chiedono elemosine. Di quali milionari e miliardari italiani parla di preciso Enrico Letta? L'Italia purtroppo, grazie anche a chi a sinistra continua a voler punire i ricchi a tutti i costi, è diventato un Paese sempre più povero. Sono solo 3 mila gli italiani che hanno redditi superiori al milione di euro e sono nel 99% dei casi soggetti i cui proventi sono originati dal loro lavoro e non da rendite di posizione. Punire il lavoro, punire chi si da da fare, vuole crescere, vuole investire e ottenere soddisfazione economica è un comportamento anti sociale". Così il senatore della Lega Armando Siri. "Il ceto medio è stato quasi annientato e chi ha avuto la possibilità ha delocalizzato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “diciottenni? Letta parli con lepartite Iva che grazie alla Flat Tax hanno un lavoro e non chiedono elemosine. Di quali milionari e miliardari italiani parla di preciso Enrico Letta? L'Italia purtroppo, grazie anche a chi a sinistra continua a voler punire i ricchi a tutti i costi, è diventato un Paese sempre più povero. Sono solo 3 mila gli italiani che hanno redditi superiori al milione di euro e sono nel 99% dei casi soggetti i cui proventi sono originati dal loro lavoro e non da rendite di posizione. Punire il lavoro, punire chi si da da fare, vuole crescere, vuole investire e ottenere soddisfazione economica è un comportamento anti sociale". Così il senatore dellaArmando. "Il ceto medio è stato quasi annientato e chi ha avuto la possibilità ha delocalizzato ...

TV7Benevento : Elezioni: Siri (Lega), 'patrimoniale è antisociale, no mance a giovani' - - dbgiovanna : RT @ilfoglio_it: Da Armando Siri ad Attilio Fontana passando per Claudio Durigon, Andrea Paganella e Antonio Capuano: la squadra del leader… - universo_astro : RT @ilfoglio_it: Da Armando Siri ad Attilio Fontana passando per Claudio Durigon, Andrea Paganella e Antonio Capuano: la squadra del leader… - ilfoglio_it : Da Armando Siri ad Attilio Fontana passando per Claudio Durigon, Andrea Paganella e Antonio Capuano: la squadra del… - BoletusFavius : RT @cris_cersei: @Lymond15 @Ussignur_ @matteosalvinimi Arrivano le elezioni e tirano fuori Siri dalla naftalina. Poi passate le urne, lo ri… -