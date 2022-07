Elezioni: Fedeli (Pd), 'per noi giustizia sociale è priorità, per Lega no' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Capiamo che per la Lega la giustizia sociale non sia una priorità, ma lo è per il Paese e lo è per il Pd. La proposta del segretario Letta va in questa direzione: aiutare i più giovani che, insieme alla donne, stanno pagando un prezzo altissimo per la crisi pandemica e la guerra". Lo afferma la senatrice del Pd, Valeria Fedeli. "Lo fa partendo dal giusto principio che chi più ha, più deve dare a favore di chi ha maggiore bisogno, favorendo un patto fra generazioni. Il taglio al cuneo fiscale che volevamo realizzare con il governo Draghi, che la Lega ha contribuito ad affossare, oppure le clausole e politiche da noi volute per l'aumento dell'occupazione femminile nel Pnrr vanno in questa direzione e confermano un impegno che abbiamo assunto da tempo. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Capiamo che per lalanon sia una, ma lo è per il Paese e lo è per il Pd. La proposta del segretario Letta va in questa direzione: aiutare i più giovani che, insieme alla donne, stanno pagando un prezzo altissimo per la crisi pandemica e la guerra". Lo afferma la senatrice del Pd, Valeria. "Lo fa partendo dal giusto principio che chi più ha, più deve dare a favore di chi ha maggiore bisogno, favorendo un patto fra generazioni. Il taglio al cuneo fiscale che volevamo realizzare con il governo Draghi, che laha contribuito ad affossare, oppure le clausole e politiche da noi volute per l'aumento dell'occupazione femminile nel Pnrr vanno in questa direzione e confermano un impegno che abbiamo assunto da tempo. E ...

ricciomarino : Capisco che Conte non voleva far sembrare di portare avanti i suoi fedeli. Voteremo dopo le elezioni per il terzo m… - Bogazkoi43 : @NicolaPorro Probabile ma apprezzabile che persone cambino idea politica pur sapendo che questo potrebbe nuocere al… - AngeloCioe : Bussate e vi sarà aperto. Astenersi delegati, informatori, commessi e fedeli sudditi pro vax, pro gp e pro war.… - fedeli_paolo : RT @SI_italianaBS: #SinistraItaliana ed #EuropaVerde si presentano insieme alle elezioni. Ecco il simbolo della lista che troverete sulle s… - fedeli_paolo : RT @europeangreens: Sosteniamo @europaverde_it che ha annunciato ieri l'alleanza con @Sinistrait_ per le prossime elezioni nazionali! Un pr… -