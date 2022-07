Cristian Molinaro | dalla provincia alla Champions

Leggi su 11contro11

(Di domenica 31 luglio 2022) Nascere in un paesino da nemmeno diecimila abitanti e raggiungere i massimi livelli calcistici potrebbe essere una favola impossibile da realizzare, potrebbe esserlo ma non lo è stato per. Lui è partitosalernitana ed ha raggiunto le più alte competizioni europee, debutto inLeague con la Juventus nel 2007, ed internazionali, veste la maglia dell’Italia per la prima volta contro la Costa d’Avorio in un’amichevole., gli inizi ed il suo debutto nel mondo dei grandinasce il 30 luglio 1983 a Vallo della Lucania, comune indi Salerno. I primi calci al pallone comincia presto a darli e, all’età di 5 anni, i genitori ...