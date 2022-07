Attraversano i binari barcollando. A Riccione due ragazze muoiono investite da un treno

(Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia a. Due, ancora non identificate, sono morteda unAlta Velocità in transito alla stazione e diretto verso Milano. Sull’incidente, avvenuto intorno alle 7, sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Duee uccise da unSecondo le prime informazioni, le due giovani sarebbero state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i. Gli accertamenti da parte della Polizia Ferroviaria sono in corso. Trenitalia ha comunicato che il traffico ferroviario è sospeso tra Pesaro e. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali potranno registrare, dunque, maggiori tempi di percorrenza fino a ...

Dalle prime informazioni le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria. A seguito ...Secondo le prime informazioni, le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari barcollando. Sono in corso indagini da parte della Polizia Ferroviaria.