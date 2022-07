Amichevole Besiktas - Sampdoria 1 - 1 | gli highlights

SampNews24 : #Sampdoria, #Sabiri al top dopo il gol: «Mi godo la vita a Istanbul» - SampNews24 : #Sampdoria, #Leris fa il punto: «Buone sensazioni» - TMWSampdoria : Besiktas - Sampdoria, gli highlights dell'amichevole in Turchia (video) - TMWSampdoria : Besiktas-Sampdoria, amichevole precampionato Istanbul ?? #sampdoria #tifosi #samp #besiktask #vodafonepark - lacittanews : 30 Luglio 2022 Sabiri sorprende tutti nell’amichevole tra Besiktas e Sampdoria e trasforma un’anonima palla vag… -

I momenti salienti della partita trae Sampdoria disputata a Istanbul e terminata 1 - 1_ Sabiri è stato il protagonista assoluto, segnando ...Grandissimo gol del centrocampista della Sampdoria Abdelhamid Sabiri, nell'pareggiata per 1 - 1 dai blucerchiati in casa del. Oltre ...Abdelhamid Sabiri, centrocampista della Sampdoria, ha pubblicato sui social il video del suo eurogol contro il Besiktas ...Grandissimo gol del centrocampista della Sampdoria Abdelhamid Sabiri, nell'amichevole pareggiata per 1-1 dai blucerchiati in casa del Besiktas. Oltre al ...