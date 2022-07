Vi ricordate di Giorgio Mastrota a Uomini e Donne? La sua scelta finale fece molto scalpore, ecco perché (Di sabato 30 luglio 2022) Negli ultimi giorni è giunta la notizia per cui il conduttore, re delle televendite Giorgio Mastrota si sposerà. Ma lo ricordate quando ha accettato l' invito di Maria De Filippi per partecipare a Uomini e Donne? Giorgio Mastrota ha fatto il suo debutto in televisione sotto la direzione di Gianfranco Funari, dopo aver vinto il titolo di Uomo ideale nel concorso di bellezza il più bello d' Italia. Nel 1992 ha sposato la bellissima Natalia Estrada conosciuta in Spagna, ma solo 6 anni più tardi la coppia ha deciso di separarsi dopo aver messo al mondo Natalia Jr. Negli stessi anni ha recitato al fianco di Grecia Colmenares nella soap opera Manuela. Ha poi condotto alcuni programmi su Rete 4 e sulla Rai. Negli ultimi giorni il nome di Giorgio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 30 luglio 2022) Negli ultimi giorni è giunta la notizia per cui il conduttore, re delle televenditesi sposerà. Ma loquando ha accettato l' invito di Maria De Filippi per partecipare aha fatto il suo debutto in televisione sotto la direzione di Gianfranco Funari, dopo aver vinto il titolo di Uomo ideale nel concorso di bellezza il più bello d' Italia. Nel 1992 ha sposato la bellissima Natalia Estrada conosciuta in Spagna, ma solo 6 anni più tardi la coppia ha deciso di separarsi dopo aver messo al mondo Natalia Jr. Negli stessi anni ha recitato al fianco di Grecia Colmenares nella soap opera Manuela. Ha poi condotto alcuni programmi su Rete 4 e sulla Rai. Negli ultimi giorni il nome di...

