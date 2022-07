Usa, la Camera approva il divieto alle armi d'assalto (Di sabato 30 luglio 2022) La Camera americana ha approvato di misura la legge per vietare la vendita di armi d'assalto negli Stati Uniti, scaduto nel 2004 e mai rinnovato. La speaker Nancy Pelosi ha definito la misura, passata ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Laamericana hato di misura la legge per vietare la vendita did'negli Stati Uniti, scaduto nel 2004 e mai rinnovato. La speaker Nancy Pelosi ha definito la misura, passata ...

