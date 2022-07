Tottenham-Roma 0-1 | gol di Ibanez

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | Dal ruolo di #Pellegrini agli spunti su #Dybala e #Zaniolo: la nuova #Roma di José #Mourinho - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Roma, la probabile formazione di #Mourinho per la sfida contro il #Tottenham - Gazzetta_it : Tottenham-Roma 0-1: gol vittoria di Ibanez, assist di Dybala - TED_Dupree : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | Dal ruolo di #Pellegrini agli spunti su #Dybala e #Zaniolo: la nuova #Roma di José #Mourinho https://t.c… - TuttoASRoma24 : Roma, sconfitto il Tottenham 0-1: parla Mourinho ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA -

Il tabellino0 - 1(3 - 4 - 3): Lloris (67' Forster); Sanchez (46' Lenglet), Romero, Dier; Doherty (67' Royal), Hojbjerg, Bissouma (46' Bentancur), Perisic (75' Sessegnon); ...Per ora il mercato è poco special, Zaniolo escluso dal primo test, ma l'offerta della Juventus ...00 Leeds United - Wolves 16:00 Newcastle - Nott'm Forest 16:00- Southampton 18:30 ...Aspettando l'ingaggio di Wijnaldum - ieri passi decisivi per l'olandese, atteso nei prossimi giorni in città - José non perde tempo e schiera insieme i 4 tenori dal via: Abraham, Pellegrini, Zaniolo e ...Bologna, 31 luglio 2022 - Il Napoli ha messo nel mirino Dominik Szoboszlai. Il calciatore del Lipsia piace molto ai partenopei, che vorrebbero cautelarsi in caso di addio di Zielinski. Il centrocampis ...