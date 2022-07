Succo di frutta: i migliori da comprare sono loro (Di sabato 30 luglio 2022) I succhi di frutta possono rappresentare un’ottima alternativa al semplice consumo di acqua: ecco come scegliere il migliore. Nonostante rappresentino una bevanda piuttosto apprezzata – soprattutto dai più piccoli – i succhi di frutta rientrano nella categoria delle bevande zuccherate e pertanto sono da considerarsi poco salutari. E’ sicuramente vero che il consumo di frutta e verdura risulta necessario, ma nei prodotti preconfezionati del supermercato troviamo anche edulcoranti, agenti chimici, coloranti, conservanti e ovviamente zuccheri aggiunti. Tutte queste caratteristiche trasformano un ingrediente di base salutare in un prodotto che andrebbe ridimensionato nel suo consumo. Succo di frutta: come scegliere il migliore? (Virgilio)Nonostante ... Leggi su formatonews (Di sabato 30 luglio 2022) I succhi diposrappresentare un’ottima alternativa al semplice consumo di acqua: ecco come scegliere il migliore. Nonostante rappresentino una bevanda piuttosto apprezzata – soprattutto dai più piccoli – i succhi dirientrano nella categoria delle bevande zuccherate e pertantoda considerarsi poco salutari. E’ sicuramente vero che il consumo die verdura risulta necessario, ma nei prodotti preconfezionati del supermercato troviamo anche edulcoranti, agenti chimici, coloranti, conservanti e ovviamente zuccheri aggiunti. Tutte queste caratteristiche trasformano un ingrediente di base salutare in un prodotto che andrebbe ridimensionato nel suo consumo.di: come scegliere il migliore? (Virgilio)Nonostante ...

