Scott Briody muore dopo un incidente in MotoAmerica

(Di sabato 30 luglio 2022) Lascossa da un gravissimoche ha decretato la morte di un centauro durante le qualifiche della classe Stock 1000. Una tragedia che ha causato il decesso, in pista, del 50enne: l’uomo ha perso la vitaaver riportato diverse, gravissime, ferite sopraggiunte con il violente impatto sull’asfalto del Brainerd International Raceway. La caduta è avvenuta nella giornata di ieri, venerdì 29 luglio 2022, in modo autonomo: nessun altro collega in pista è stato coinvolto, infatti, nel bruttissimoi primi soccorsi ed attimi di tensione, l’account ufficiale della Superbike statunitense ha informato tutto l’universo motoristico del decesso del pilota originario di Hannacroix (New York)....

sportli26181512 : È morto Scott Briody dopo un incidente in pista nel MotoAmerica: aveva 50 anni: Venerdì 29 luglio, durante le quali… - AlessioPiana130 : Scott Briody è morto in seguito ad un incidente registratosi a 30 secondi dal termine delle Qualifiche 1… - gponedotcom : Un incidente nella prima qualifiche della categoria Stock sul tracciato di Brainer è stato fatale per il conquantun… - corsedimoto : TRAGEDIA NEL MOTOAMERICA - Scott Briody, 50 anni, ha perso la vita in seguito ad un drammatico incidente nel corso… -

Tragedia nel MotoAmerica , il campionato Superbike degli Stati Uniti nel quale corre tra gli altri anche l'italiano Danilo Petrucci . Il pilota, originario di Hannacroix, ha perso la vita a causa delle ferite riportate in un incidente in pista al Brainerd International Raceway, in Minnesota. Aveva 50 anni . La caduta è avvenuta ... MotoAmerica and Brainerd International Raceway regretfully announce the passing of Scott Briody of Hannacroix, New York.