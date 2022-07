Pjanic, ritorno di fiamma con la Juventus? (Di sabato 30 luglio 2022) La Juventus potrebbe provare a riportare a Torino Miralem Pjanic. Il giocatore sembrerebbe poter essere la seconda scelta a Leandro Paredes Sembra complicarsi la pista che porterebbe a Leandro Paredes del Paris Saint Germain. L’argentino è la prima scelta per i bianconeri, che però non riescono a trovare un accordo con il club francese. I L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Lapotrebbe provare a riportare a Torino Miralem. Il giocatore sembrerebbe poter essere la seconda scelta a Leandro Paredes Sembra complicarsi la pista che porterebbe a Leandro Paredes del Paris Saint Germain. L’argentino è la prima scelta per i bianconeri, che però non riescono a trovare un accordo con il club francese. I L'articolo

danilo_cara : @mirkonicolino Ma che palle. In 2 non ne fanno 1 decente. E soprattutto basta con i cavalli di ritorno. Pjanic ador… - interismo2010 : ???? A breve si concretizzeranno le uscite di #Sanchez e #Pinamonti ???? Improbabile il ritorno di #Pjanic. In atta… - Garkko1 : Basta con Pogba, ma quanto ci vuole a prendere paredes poi Martens, zaniolo, Berardi per la fascia, in difesa Milen… - ZonaBianconeri : RT @FantaMasterApp: La #Juventus apre al ritorno di #Pjanic per risparmiare 20-25 milioni rispetto a #Paredes. Perché? Forse per tentare un… - dixibianconero : RT @EdoardoMecca1: No ragazzi, gli si vuole bene e gliene vorremo sempre ma non scherziamo sul ritorno di Pjanic. No eh. -