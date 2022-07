(Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Ci sarà una nuovaofdi Hollywood: quella per il tenore italiano, scomparso nel 2007 a 71 anni. Ad assegnarla, come da tradizione, la Camera di Commercio di Hollywood. La cerimonia della posa è in programma il prossimo 24 agosto a Los Angeles al 7065 di Hollywood Boulevard. La figlia del tenore, Cristina, sarà presente per accogliere il prestigioso riconoscimento, anche a nome delle altre eredi Lorenza, Giuliana e Alicee Nicoletta Mantovani e interverrà insieme al direttore d’orchestra James Conlon direttore musicale dell’Opera di Los Angeles, che ha avuto un lungo rapporto di collaborazione professionale e di amicizia con l’artista emiliano. La cerimonia sarà accompagnata ...

Agenzia_Ansa : Luciano Pavarotti avrà Stella sulla Walk of Fame di Hollywood. La posa a Los Angeles il 24 agosto 2022 #ANSA - tf8560 : @Super70sSports Luciano Pavarotti - telodogratis : Luciano Pavarotti avrà una stella sulla Walk of Fame - TweetNotizie : Luciano Pavarotti avrà una stella sulla Walk of Fame di Hollywood - zazoomblog : Ultime Notizie – Luciano Pavarotti avrà una stella sulla Walk of Fame - #Ultime #Notizie #Luciano #Pavarotti -

Ci sarà una nuova stella sulla Walk of Fame di Hollywood: quella per, scomparso nel 2007 a 71 anni. Ad assegnarla, come da tradizione, la Camera di Commercio di Hollywood . La cerimonia della posa è in programma il prossimo 24 agosto 2022 alle 11.30 (...Ci sarà una nuova Stella sulla Walk of Fame di Hollywood: quella per il tenore italiano, scomparso nel 2007 a 71 anni. Ad assegnarla, come da tradizione, la Camera di Commercio di Hollywood. La cerimonia della posa è in programma il prossimo 24 agosto a Los Angeles al ...La cerimonia della posa è prevista per il prossimo 24 agosto, seguiranno una serie di eventi a Los Angeles per omaggiare il grande tenore ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...