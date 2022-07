Lorenzo Lucca, 21 anni, va all’Ajax. Libero: «è un altro caso Verratti?» (Di sabato 30 luglio 2022) Lorenzo Lucca, 21 anni, neanche una presenza in Serie A, cinque nell’Under 21, giocherà la prossima stagione con l’Ajax. Il club olandese ha chiuso col Pisa con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto intorno ai 10 (2 in più di quelli offerti dal Bologna). Visite mediche per lunedì ad Amsterdam. Scrive Libero: Un acquisto che, da qualunque prospettiva lo si guardi, è storico: il classe 2000 sarà il primo azzurro a vestire la maglia dei campioni d’Olanda. A settembre 2021 Lucca aveva stregato l’Italia intera con 4 gol nelle prime 5 giornate di campionato. Poi il blocco: terminerà la stagione con sole 6 reti . Tutti i rumors che lo avrebbero voluto in una big italiana cessarono. E ora, le luci della ribalta. La domanda che tormenterà tanti appassionati del Bel Paese è: ci ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 luglio 2022), 21, neanche una presenza in Serie A, cinque nell’Under 21, giocherà la prossima stagione con l’Ajax. Il club olandese ha chiuso col Pisa con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto intorno ai 10 (2 in più di quelli offerti dal Bologna). Visite mediche per lunedì ad Amsterdam. Scrive: Un acquisto che, da qualunque prospettiva lo si guardi, è storico: il classe 2000 sarà il primo azzurro a vestire la maglia dei campioni d’Olanda. A settembre 2021aveva stregato l’Italia intera con 4 gol nelle prime 5 giornate di campionato. Poi il blocco: terminerà la stagione con sole 6 reti . Tutti i rumors che lo avrebbero voluto in una big italiana cessarono. E ora, le luci della ribalta. La domanda che tormenterà tanti appassionati del Bel Paese è: ci ...

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO È FATTA PER LORENZO #LUCCA ALL'#AJAX: 1 MILIONE+10 DI BONUS AL #PISA. LUNEDì LE VISITE… - gippu1 : A secco da 1215 minuti (ultimo gol il 2 ottobre 2021), Lorenzo #Lucca diventa il primo calciatore italiano della st… - DiMarzio : #Calciomercato, @AFCAjax | Si lavora per definire le ultime formalità con il @PisaSC per Lorenzo #Lucca - Ste_Gualdoni : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MERCATO È FATTA PER LORENZO #LUCCA ALL'#AJAX: 1 MILIONE+10 DI BONUS AL #PISA. LUNEDì LE VISITE #SkyCalciomercato… - napolista : Lorenzo Lucca, 21 anni, va all’Ajax. Libero: «è un altro caso Verratti?» Per 10 milioni. Ha zero presenze in Serie… -