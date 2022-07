LIVE Zeppieri-Alcaraz 2-3, ATP Umago in DIRETTA: il murciano ha un break di vantaggio (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Prende la via della rete Alcaraz, ma non si alza la volée di rovescio. 2-3 Alcaraz, terza palla corta sbagliata dal murciano, stavolta col dritto. 40-30 Rovescio in rete di Zeppieri. 40-15 Secondo ace di Zeppieri. 30-15 Risposta in rete con il dritto di Alcaraz. 15-15 Dritto in rete di Zeppieri, tradito dalla profondità di Alcaraz. 15-0 Zeppieri mette una buona prima. 1-3 Alcaraz, prima vincente. 40-15 Scambio breve e condotto fin dal servizio da Alcaraz. 30-15 Gran risposta incrociata di rovescio di Zeppieri, Alcaraz l’aggancia e il successivo rovescio lungolinea dell’azzurro è lunga di ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Prende la via della rete, ma non si alza la volée di rovescio. 2-3, terza palla corta sbagliata dal, stavolta col dritto. 40-30 Rovescio in rete di. 40-15 Secondo ace di. 30-15 Risposta in rete con il dritto di. 15-15 Dritto in rete di, tradito dalla profondità di. 15-0mette una buona prima. 1-3, prima vincente. 40-15 Scambio breve e condotto fin dal servizio da. 30-15 Gran risposta incrociata di rovescio dil’aggancia e il successivo rovescio lungolinea dell’azzurro è lunga di ...

