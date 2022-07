Juric e Vagnati, pace armata dopo la rissa: Cairo, attento a fidarti (Di sabato 30 luglio 2022) Fassone a Gonfia la Rete, rubrica della napoletana radio Marte, ci racconta che per vincere si deve spendere di più. Non si offenda Marco ma queste sono le ovvietà che solitamente si dicono quando non si è capaci di vendere e comprare. Conosco Fassone da quando approdò alle mie dipendenze, in Juventus, lo ricordo tuttora come un ottimo "secondo" di Romi Gai nel marketing, sicuramente non avrei mai pensato che potesse tentare la scalata ai vertici societari. Giustamente ci ha voluto provare, ma è stato respinto. Evidentemente non gli è stata sufficiente la breve esperienza fatta al Napoli, nè quella fatta successivamente all'Inter, e tanto meno l'annata 2017/18 passata al Milan come ad. D'altra parte dirigenti si nasce: occorre carisma per poter comandare gruppi eterogenei come quelli di adesso ed è necessaria la conoscenza dei bilanci, oltre a saper scovare giovani talenti da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Fassone a Gonfia la Rete, rubrica della napoletana radio Marte, ci racconta che per vincere si deve spendere di più. Non si offenda Marco ma queste sono le ovvietà che solitamente si dicono quando non si è capaci di vendere e comprare. Conosco Fassone da quando approdò alle mie dipendenze, in Juventus, lo ricordo tuttora come un ottimo "secondo" di Romi Gai nel marketing, sicuramente non avrei mai pensato che potesse tentare la scalata ai vertici societari. Giustamente ci ha voluto provare, ma è stato respinto. Evidentemente non gli è stata sufficiente la breve esperienza fatta al Napoli, nè quella fatta successivamente all'Inter, e tanto meno l'annata 2017/18 passata al Milan come ad. D'altra parte dirigenti si nasce: occorre carisma per poter comandare gruppi eterogenei come quelli di adesso ed è necessaria la conoscenza dei bilanci, oltre a saper scovare giovani talenti da ...

marcoconterio : ?? La Stampa svela che il video dello scontro del #Torino tra Juric e Vagnati arriva da una camera doppia assegnata… - marcoconterio : ?? Arriva un clamoroso video di una lite furente tra Ivan Juric tecnico del #Torino e il ds Davide Vagnati ?? - mauroberruto : Lo so che da qualche parte ci sei ancora. Dai Toro mio, adesso basta. Torna a casa. #FVCG #SFT #Juric #Vagnati… - 68shoulder : @ToroFcfan Con la rosa attuale e con vagnati ds la B è rischio concreto anche con juric al timone... - marinabeccuti : Juric vs Vagnati: rottura per tre calciatori non graditi -