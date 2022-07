Inter Lione in streaming gratis? Guarda il match in diretta (Di sabato 30 luglio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Inter Lione in streaming gratis. Il match è in programma sabato 30 luglio 2022, alle ore 20.30. Quella contro il Lione sarà la quarta amichevole dell’Inter nel precampionato dopo quelle con Lugano, Monaco e Lens. I francesi si presentano alla sfida dopo aver iniziato la Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 30 luglio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vederein. Ilè in programma sabato 30 luglio 2022, alle ore 20.30. Quella contro ilsarà la quarta amichevole dell’nel precampionato dopo quelle con Lugano, Monaco e Lens. I francesi si presentano alla sfida dopo aver iniziato la Calcio e Finanza.

FcInterNewsit : ?? L’Inter in partenza verso Cesena in vista dell’amichevole contro il Lione. C’è Skriniar, con lui anche Gosens. As… - Inter : Ha segnato una doppietta contro il Lione in @ChampionsLeague, stiamo parlando di...? ????? - FcInterNewsit : TS - Inter, contro il Lione si rivede Onana: può partire dal 1'. Tutto ok per Skriniar, Gosens e Gagliardini - internewsit : Inzaghi recupera Gosens ma contro il Lione a sinistra schiera un altro: nuova alternativa - - spondainter : Inter-Lione: la formazione -