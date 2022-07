Clasica San Sebastian 2022 oggi: orario 30 luglio, programma, tv, percorso, streaming. Al via anche Tadej Pogacar (Di sabato 30 luglio 2022) Nuovo appuntamento World Tour dopo la Grande Boucle: si rispetta la tradizione, una settimana dopo l’arrivo di Parigi, spazio alla Clasica di San Sebastian. Al via quest’anno stelle del calibro di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, dunque lo spettacolo è davvero assicurato. Andiamo a scoprire nel dettaglio programma, orari e percorso. LIVE Clasica San Sebastian 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Bettiol e Covi, presenti anche Nibali e Ciccone percorso Clasica SAN Sebastian 2022 I primi 60 km non prevedono grosse difficoltà, poi si inizierà a fare sul serio con le prime tre asperità ufficiali di giornata: l’Azkarate (4,2 km al 7,3%), l’Urraki (8,6 km al ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Nuovo appuntamento World Tour dopo la Grande Boucle: si rispetta la tradizione, una settimana dopo l’arrivo di Parigi, spazio alladi San. Al via quest’anno stelle del calibro die Remco Evenepoel, dunque lo spettacolo è davvero assicurato. Andiamo a scoprire nel dettaglio, orari e. LIVESanin DIRETTA: l’Italia punta su Bettiol e Covi, presentiNibali e CicconeSANI primi 60 km non prevedono grosse difficoltà, poi si inizierà a fare sul serio con le prime tre asperità ufficiali di giornata: l’Azkarate (4,2 km al 7,3%), l’Urraki (8,6 km al ...

