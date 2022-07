ATP Umago, Sinner-Alcaraz sta già diventando una classica del tennis! I precedenti: quel Challenger sulla terra rossa… (Di sabato 30 luglio 2022) La potremmo definire l’inizio di una grande classica? Probabilmente sì. E’ convinzione da parte di tutti gli addetti ai lavori di tennis che il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà il confronto che più degli altri andrà a caratterizzare i prossimi anni dello sport con racchetta e pallina. I due giocatori, infatti, sono quelli più pronti a raccogliere l’eredità dei titani, che comunque continuano ancora a vincere. Basti vedere i risultati straordinari di Rafa Nadal e di Novak Djokovic. Tuttavia il tempo è imbattibile anche per loro e questo fattore sorriderà a Jannik e Carlitos. Una sfida iniziata tanto tempo fa in quel Challenger di Alicante del 2019 quando il 16enne Alcaraz si imponeva contro il 18enne Sinner per 6-2 3-6 6-3. Si tratta ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) La potremmo definire l’inizio di una grande? Probabilmente sì. E’ convinzione da parte di tutti gli addetti ai lavori di tennis che il confronto tra Jannike Carlossarà il confronto che più degli altri andrà a caratterizzare i prossimi anni dello sport con racchetta e pallina. I due giocatori, infatti, sonoli più pronti a raccogliere l’eredità dei titani, che comunque continuano ancora a vincere. Basti vedere i risultati straordinari di Rafa Nadal e di Novak Djokovic. Tuttavia il tempo è imbattibile anche per loro e questo fattore sorriderà a Jannik e Carlitos. Una sfida iniziata tanto tempo fa indi Alicante del 2019 quando il 16ennesi imponeva contro il 18enneper 6-2 3-6 6-3. Si tratta ...

Eurosport_IT : Che show ad Umago: 3 Italiani in semifinale ???????????? #Tennis | #ATPCroazia | #CroatiaOpenUmag | #Zeppieri | #Sinner… - Eurosport_IT : Zeppieri sta lottando come un leone contro Carlos Alcaraz! ?????? Qui vince uno scambio FOLLE ?? #CroatiaOpenUmag |… - Eurosport_IT : ZEPPIERI NON SI FERMA! ?????? Dopo la prima vittoria nel circuito ATP arriva anche il 2° successo: l'azzurro continu… - Ubitennis : ATP Umago, Sinner in scioltezza su Agamenone: sarà finale con Alcaraz - livetennisit : ATP 250 Umago: Domani alle ore 20 l’attesa sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (sondaggio Live Tennis) -