A1, tir prende fuoco? Traffico paralizzato: ragazzi giocano a calcio, finisce in tragedia (Di sabato 30 luglio 2022) Caos totale sull'A1 in uno dei giorni più a rischio per il grande esodo estivo. L'autostrada è rimasta bloccata per un incidente intorno a mezzogiorno, a Reggio Emilia: un camion-frigo che trasportava medicinali ha preso fuoco. Il conducente si è messo in salvo ma il tratto autostradale è rimasto chiuso per quattro lunghe ore. Durante il lungo stop alla viabilità, da un'auto ferma in coda sono scesi quattro ragazzi svizzeri, con un pallone. Il gruppetto si è messo a giocare tre le automobili. Ma dalla corsia d'emergenza, all'improvviso, è spuntata un'auto che ha investito uno dei ragazzi. Il conducente stava provando ad uscire dall'autostrada, saltando la fila nella corsia d'emergenza. A dar conto della notizia è il Resto del Carlino. L'uomo che ha travolto il ragazzo è anch'egli uno svizzero. Si era sfilato dalla coda per vedere ...

