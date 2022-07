Tifosi sotto shock: Perin sta trattando la sua cessione all’estero (Di venerdì 29 luglio 2022) Mattia Perin non sarà mai il titolare della Juve ed ecco perché sta valutando delle soluzioni valide per il futuro anche fuori dall’Italia. La Juventus sicuramente è una squadra che ha sempre avuto la necessità di avere dei portieri di primissimo livello, considerando infatti come i bianconieri abbiamo considerato la difesa il ruolo sempre più importante, per questo motivo la speranza è sempre quella di poter avere delle riserve anche di alto livello con Mattia Perin che però sembra avere intenzione sempre più di poter diventare titolare da qualche altra parte in Europa. Ansa FotoIl calciomercato si sa benissimo che è un qualcosa di mutevole e che può cambiare davvero da un momento all’altro, con i rinnovi che molto spesso possono essere semplicemente delle tattiche per poter arrivare a nuovi giocatori attraverso degli scambi. Mattia ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 29 luglio 2022) Mattianon sarà mai il titolare della Juve ed ecco perché sta valutando delle soluzioni valide per il futuro anche fuori dall’Italia. La Juventus sicuramente è una squadra che ha sempre avuto la necessità di avere dei portieri di primissimo livello, considerando infatti come i bianconieri abbiamo considerato la difesa il ruolo sempre più importante, per questo motivo la speranza è sempre quella di poter avere delle riserve anche di alto livello con Mattiache però sembra avere intenzione sempre più di poter diventare titolare da qualche altra parte in Europa. Ansa FotoIl calciomercato si sa benissimo che è un qualcosa di mutevole e che può cambiare davvero da un momento all’altro, con i rinnovi che molto spesso possono essere semplicemente delle tattiche per poter arrivare a nuovi giocatori attraverso degli scambi. Mattia ...

EleganzaMilan : Ieri #DeKetelaere non si è allenato con il gruppo per non rischiare, sotto consiglio del #Bruges. Alcuni media belg… - flamanc24 : RT @EdoardooMA: Più tifosi della Roma sotto che della Lazio pazzesco - logotetam : RT @veravitolo: Dopo aver portato il covid, lo scudetto all'inter e numerosi infortuni tra i compagni, posso sperare che si porti via la sf… - Aquila6811 : RT @EdoardooMA: Più tifosi della Roma sotto che della Lazio pazzesco - RussianMike31 : RT @Hopinbeer: @russ_mario1 Purtroppo il male sono quei tifosi che se non vedono la società spendere 70 ml per un giocatore, allora siamo a… -