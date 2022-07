Tie: con Fondo Gid 6 mln per trasporti competitivi, green e tecnologici (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Labitalia) - Un prestito di 6 milioni di euro alla Tie, azienda di servizi di trasporto intermodali con sede a Reggio Emilia, ottenuto grazie al Fondo Gid (Grandi imprese in difficoltà). Gestito da Invitalia e istituito dal ministero dello Sviluppo economico, il Fondo è destinato alle grandi imprese in difficoltà dopo la pandemia e mette a disposizione finanziamenti agevolati a 5 anni. "La Tie (trasporti intermodali europei) - ricorda Roberta Valbonesi, presidente del Cda - nasce a Reggio Emilia come società intermodale, però la sua vocazione è stata sempre quella di investire non soltanto nel container tradizionale ma anche in molte altre tipologie di trasporto. Oggi è fornitrice delle principali compagnie di navigazione e case di spedizioni, oltre a clienti italiani ed esteri per i quali svolge ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Labitalia) - Un prestito di 6 milioni di euro alla Tie, azienda di servizi di trasporto intermodali con sede a Reggio Emilia, ottenuto grazie alGid (Grandi imprese in difficoltà). Gestito da Invitalia e istituito dal ministero dello Sviluppo economico, ilè destinato alle grandi imprese in difficoltà dopo la pandemia e mette a disposizione finanziamenti agevolati a 5 anni. "La Tie (intermodali europei) - ricorda Roberta Valbonesi, presidente del Cda - nasce a Reggio Emilia come società intermodale, però la sua vocazione è stata sempre quella di investire non soltanto nel container tradizionale ma anche in molte altre tipologie di trasporto. Oggi è fornitrice delle principali compagnie di navigazione e case di spedizioni, oltre a clienti italiani ed esteri per i quali svolge ...

