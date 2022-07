“The Wilds” cancellata dopo due stagioni: la drastica decisione di Prime Video (Di venerdì 29 luglio 2022) The Wilds non tornerà con una terza stagione: la serie originale Prime Video è stata recentemente cancellata dopo appena 18 episodi. A riportare la notizia è stato il noto sito Deadline alcune ore fa, senza però addurre alcuna spiegazione. Sin dal suo debutto su Prime Video, avvenuto lo scorso 11 dicembre 2020, The Wilds aveva fatto molto parlare di sé. La serie, ideata da Sarah Streicher, era stata inoltre paragonata a Yellowjackets – targata Showtime – per via della trama. Entrambe le produzioni, infatti, partono da un medesimo spunto iniziale: a causa di un incidente aereo, un gruppo di ragazze, sopravvissuto allo schianto, si troverà una zona sperduta e dovrà cercare di fare affidamento alle proprie forze per continuare a sopravvivere. In The ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 29 luglio 2022) Thenon tornerà con una terza stagione: la serie originaleè stata recentementeappena 18 episodi. A riportare la notizia è stato il noto sito Deadline alcune ore fa, senza però addurre alcuna spiegazione. Sin dal suo debutto su, avvenuto lo scorso 11 dicembre 2020, Theaveva fatto molto parlare di sé. La serie, ideata da Sarah Streicher, era stata inoltre paragonata a Yellowjackets – targata Showtime – per via della trama. Entrambe le produzioni, infatti, partono da un medesimo spunto iniziale: a causa di un incidente aereo, un gruppo di ragazze, sopravvissuto allo schianto, si troverà una zona sperduta e dovrà cercare di fare affidamento alle proprie forze per continuare a sopravvivere. In The ...

