Sinner-Carballes Baena in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Umago 2022

Jannik Sinner affronterà Roberto Carballes Baena nel contesto dei quarti di finale dell'Atp 250 di Umago 2022. Il tennista azzurro, seconda forza del tabellone, ha esordito con una vittoria in due set ai danni di Munar e proverà a ripetersi contro un altro spagnolo. Carballes Baena è sicuramente un cliente ostico, tanto che è reduce da un successo ai danni di Molcan, ma Jannik partirà ampiamente favorito, anche in virtù dell'1-0 in suo favore nei precedenti. I due tennisti protagonisti scenderanno in campo oggi, venerdì 29 luglio; si tratta esattamente del secondo match match dalle ore 16.00 sul Goran Ivanisevic Stadium (al termine di Cecchinato-Agamenone). La diretta televisiva sarà proposta da Supertennis

