Michelle Hunziker parla degli anni nella setta. J-AX: “Dimostri sempre la tua grandezza” (Di venerdì 29 luglio 2022) Cinque anni difficili, che le avevano modificato le vita e i rapporti con gli altri: Michelle Hunziker per un lungo periodo ha fatto parte di una setta. Per far capire cosa ha provato, e la sua esperienza personale, ne ha parlato in alcune occasioni. L’ultima è stata la puntata del podcast di J – Ax Non aprite quella podcast, durante la quale ha ripercorso cosa le era accaduto. Michelle Hunziker, gli anni nella setta Cinque anni, tanto Michelle Hunziker ha fatto parte di una setta gestita da Maga Clelia. Un periodo difficile per la conduttrice, che oggi ci appare sempre sorridente e legata profondamente alla sua famiglia. Non solo sui ... Leggi su dilei (Di venerdì 29 luglio 2022) Cinquedifficili, che le avevano modificato le vita e i rapporti con gli altri:per un lungo periodo ha fatto parte di una. Per far capire cosa ha provato, e la sua esperienza personale, ne hato in alcune occasioni. L’ultima è stata la puntata del podcast di J – Ax Non aprite quella podcast, durante la quale ha ripercorso cosa le era accaduto., gliCinque, tantoha fatto parte di unagestita da Maga Clelia. Un periodo difficile per la conduttrice, che oggi ci apparesorridente e legata profondamente alla sua famiglia. Non solo sui ...

angiuoniluigi : RT @fanpage: Michelle Hunziker, ospite di J-Ax a #nonapritequellapodcast, ripercorre il momento più buio della sua vita - MediasetTgcom24 : J-Ax con Michelle Hunziker per raccontare le sette più pericolose della storia #j-ax - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: tutto ok per la divina Michelle Hunziker ??????????????? - infoitcultura : Michelle Hunziker, il matrimonio con il grande attore - infoitcultura : 'Si stavano per sposare': la relazione con il collega di Michelle Hunziker -