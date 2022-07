MEDIASET - Napoli | Raspadori e Simeone piste calde | se parte Zielinski | pronto Lo Celso

(Di venerdì 29 luglio 2022) Riferisceche la trattativa con il Monza per il passaggio di Petagna alla corte di Berlusconi e Galliani è a buon punto. Resta da discutere la formula che potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto (da capire se vincolato o meno alla salvezza dei brianzoli). Dopo la cessione èl'assalto finale ae Verona stanno parlando già da tempo e l'accordo è a un passo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. L'altro nome sempre caldo è quello di. Carnevali ha confermato l'interesse di De Laurentiis ma ha anche ribadito che il Sassuolo non vuole perdere altri gioielli dopo aver lasciato partire Scamacca. C'è però la volontà del giocatore di passare a un club che possa puntare a obiettivi di alto livello. Nonostante la valutazione alta, non ...

sscalcionapoli1 : Mediaset – Napoli scatenato, Raspadori e Simeone piste calde, se parte Zielinski, pronto Lo Celso: ecco le ultime s… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli scatenato, Raspadori e Simeone piste calde, se parte Zielinski, pronto Lo Celso: ecco le ultime sul p… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli scatenato, Raspadori e Simeone piste calde, se parte Zielinski, pronto Lo Celso: ecco le ultime sul p… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli scatenato, Raspadori e Simeone piste calde, se parte Zielinski, pronto Lo Celso: ecco le ultime sul p… - apetrazzuolo : MEDIASET - Napoli scatenato, Raspadori e Simeone piste calde, se parte Zielinski, pronto Lo Celso: ecco le ultime s… -

Sport Mediaset

Il nostro inviato aveva dunque deciso di parlare con Don Aldo Scatola, vicario episcopale per il clero della Diocesi di, il quale aveva sottolineato come nessun listino prezzi era stato ...Medusa Film e il gruppohanno creduto subito in questo progetto cinematografico che attraverso contenuti e testimonianze inedite traccerà un ritratto originale dell'attore napoletano per ... Napoli-Adana, guarda i gol La trattativa con il Monza per il passaggio di Petagna alla corte di Berlusconi e Galliani è a buon punto. Resta da discutere la formula che potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto ...Sarà curioso vederlo all’opera con uno tra Rrahmani e Ostigard, destri naturali come lui nonché abituati ad occupare proprio quella posizione. Napoli, CdS: “Kim, che impatto, subito forte nel primo al ...