L’irresponsabilità dei partiti ha toccato l’apice con la caduta del governo Draghi | dice Bonomi

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, racconta al Corriere l'incredulità davanti a quanto accaduto nella giornata del 20 luglio. «L'irresponsabilità dei partiti quel giorno ha toccato l'apice. Nel suo mandato Mario Draghi ha confermato doti straordinarie di autorevolezza internazionale in Europa e Occidente. Nel dibattito sulla fiducia non ne ho sentito eco». Intanto, le imprese stanno lavorando «su un documento che fissa i punti delle priorità dell'industria e le urgenze del Paese», spiega. «È necessario adottare misure su fisco, mercato del lavoro, scuola e formazione coerenti: senza industria non ci sono crescita e coesione sociale. E sul cuneo contributivo proponiamo da tempo un taglio strutturale, per 2/3 a vantaggio dei lavoratori sotto i 35 mila euro. Per coprirlo le ...

