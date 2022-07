La previsione di Zuckerberg | l’evoluzione di Internet dipenderà dallo scontro tra Meta e Apple nel Metaverso

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 29 luglio 2022) I social media cambieranno del tutto fra un po’ di tempo, ma non nella maniera che ci aspetteremmo noi sostanzialmente. Quali saranno le grandi modifiche a cui andremo incontro?, nonostante le idee differenti, sanno cosa sia giusto per la società – Computermagazine.itIl web cambierà molto prima di quanto pensiamo, ma in una modo decisamente diversa da come ce lo potremmo aspettare: succederà con una vera e propria battaglia tra i visori die quelli di. Sembra essere assurdo, ma intanto è proprio quello che potrebbe succedere tra non molto dato ciò che abbiano in mente di fare. A tenerci aggiornati di questa notizia è Markstesso, come anche The Verge dal momento che abbia ottenuto delle registrazioni interne alla compagnia nelle quali. Il creatore ...