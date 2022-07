Inflazione: stangata per le famiglie da 9 miliardi…. quando c’era la ‘Scala mobile’! (Di venerdì 29 luglio 2022) Una volta la siccità, un’altra le cavallette, poi la pandemia e poi la guerra e poi un’altra ancora, fatto che sta che qui aumenta tutto, ma gli stipendi e le pensioni restano sempre quelli: una storia che ormai si ripete di anno in anno. Inflazione record, mai così alta dal 1986. Boom dell’Inflazione in Italia Leggi su freeskipper (Di venerdì 29 luglio 2022) Una volta la siccità, un’altra le cavallette, poi la pandemia e poi la guerra e poi un’altra ancora, fatto che sta che qui aumenta tutto, ma gli stipendi e le pensioni restano sempre quelli: una storia che ormai si ripete di anno in anno.record, mai così alta dal 1986. Boom dell’in Italia

freeskipperIT : Inflazione: stangata per le famiglie da 9 miliardi.... quando c'era la 'Scala mobile'! - Ordine_CDL_NA : RT @sole24ore: Inflazione, allarme Coldiretti: stangata a tavola da 9 miliardi per le famiglie - sole24ore : Inflazione, allarme Coldiretti: stangata a tavola da 9 miliardi per le famiglie - fisco24_info : Inflazione, allarme Coldiretti: stangata a tavola da 9 miliardi per le famiglie: A spingere i rincari e l’aumento d… - ItalyNowadays : Coldiretti, stangata a tavola da 9 miliardi per le famiglie. #Economia #Prezzi #Sindacati #Inflazione;Deflazione… -