Gli addominali sono passati di moda (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli esercizi più classici per allenarli, i sit-up e i crunches, sono considerati sempre meno importanti e l'attenzione dei personal trainer da anni si è spostata altrove Leggi su ilpost (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli esercizi più classici per allenarli, i sit-up e i crunches,considerati sempre meno importanti e l'attenzione dei personal trainer da anni si è spostata altrove

ilpost : Gli addominali sono passati di moda - FalangaGiovanna : RT @Valerio864dd: Gli addominali. (Poi non dite che non sono di parola) - ichivris : Il reggiseno sportivo mi stringe e alza talmente tanto che mentre facevo gli addominali la faccia mi finiva nelle tette - federicovalli41 : RT @Rainbow_Luce: Eeeeeehhhh i sacrifici fatti in palestra per gli addominali...no, niente - kxrenmxrie : Non può andare di moda di nuovo la pancia di fuori Non ho gli addominali pronti -