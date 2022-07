FIFA 23 cambia tutto: ecco l’HyperMotion ed il Machine Learning per un gameplay tutto nuovo (Di venerdì 29 luglio 2022) Potremmo definirlo il canto del cigno questo FIFA 23, che si appresta ad essere la fine di un’era in cui la FIFA ed Electronic Arts hanno portato sul mercato la loro versione della simulazione calcistica videoludica. FIFA 23: infornata di novità dal gameplay trailer – 29722 www.computermagazine.itManca sempre meno all’uscita di FIFA 23, titolo che segnerà la fine di un’era in cui Electronic Arts è stata l’unica detentrice dei diritti sullo sviluppo dell’omonima simulazione. Nonostante in futuro mancheranno le licenze di FIFA, il colosso dei videogiochi ci tiene a mantenere il ruolo di protagonista assoluto nel panorama dei simulatori di calcio. Proprio per questo motivo il prossimo FIFA 23 getterà le basi di quello che vedremo da qui ai prossimi anni. Due le parole ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Potremmo definirlo il canto del cigno questo23, che si appresta ad essere la fine di un’era in cui laed Electronic Arts hanno portato sul mercato la loro versione della simulazione calcistica videoludica.23: infornata di novità daltrailer – 29722 www.computermagazine.itManca sempre meno all’uscita di23, titolo che segnerà la fine di un’era in cui Electronic Arts è stata l’unica detentrice dei diritti sullo sviluppo dell’omonima simulazione. Nonostante in futuro mancheranno le licenze di, il colosso dei videogiochi ci tiene a mantenere il ruolo di protagonista assoluto nel panorama dei simulatori di calcio. Proprio per questo motivo il prossimo23 getterà le basi di quello che vedremo da qui ai prossimi anni. Due le parole ...

ElBuitr64021431 : @rudogoall @becca22cr7 Finché la FIFA non cambierà le regole, le commissioni esisteranno e sregolate, quindi se vuo… - Jjopinion2 : @Zoroback_023 Critico chi fa la morale, ma se gli sviluppatori di Fifa hanno voglia di metterci le nazionali femmin… - infoitscienza : Voglia di realismo e di autenticità: come cambia FIFA 23 con HyperMotion 2 - AlessioMur7 : @NewsProclub disponibile stasera, non gioco da un anno a Fifa. Preferisco CDC. Sono ps4 non so se cambia qualcosa - jjb273 : E' finito il monopolio -