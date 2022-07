Criptovalute, NFT e Metaverso: Antonio Tomassini spiega regolamentazione e fiscalità delle cripto-attività (Di venerdì 29 luglio 2022) “criptovalute, NFT e Metaverso. fiscalità diretta, indiretta e successoria” è il titolo del lavoro di Antonio Tomassini, tributarista di DLA Piper e docente universitario, edito da Giuffrè Francis Lefebvre e appena ristampato dalla Maison di orologeria Hublot, che ha voluto raccontare la sua storia con gli NFT con una copertina ad hoc del volume. La pubblicazione è stata presentata a Milano presso House of BMW. Una bussola per orientarsi tra le nuove opportunità delle criptovalute, degli NFT e del Metaverso, fenomeni cardine della cosiddetta finanza decentralizzata, arrivata a valere oltre 230 milioni di dollari nel 2022. criptovalute e finanza decentralizzata Mentre altri ... Leggi su fmag (Di venerdì 29 luglio 2022) “, NFT ediretta, indiretta e successoria” è il titolo del lavoro di, tributarista di DLA Piper e docente universitario, edito da Giuffrè Francis Lefebvre e appena ristampato dalla Maison di orologeria Hublot, che ha voluto raccontare la sua storia con gli NFT con una copertina ad hoc del volume. La pubblicazione è stata presentata a Milano presso House of BMW. Una bussola per orientarsi tra le nuove opportunità, degli NFT e del, fenomeni cardine della cosiddetta finanza decentralizzata, arrivata a valere oltre 230 milioni di dollari nel 2022.e finanza decentralizzata Mentre altri ...

