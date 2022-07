Concerto finisce in tragedia, crolla maxischermo (Di venerdì 29 luglio 2022) Drammatico incidente giovedì sera a Hong Kong dove, durante un Concerto della boyband Mirror, un maxischermo si è staccato ed è crollato sul ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 29 luglio 2022) Drammatico incidente giovedì sera a Hong Kong dove, durante undella boyband Mirror, unsi è staccato ed èto sul ...

fuckyoutiddy : RT @yleniaindenial1: la cosa più brutta di un concerto non è quando finisce ma la depressione post concerto - HRTBREAKGJRL : RT @yleniaindenial1: la cosa più brutta di un concerto non è quando finisce ma la depressione post concerto - xizercul : RT @yleniaindenial1: la cosa più brutta di un concerto non è quando finisce ma la depressione post concerto - needymysmile : RT @yleniaindenial1: la cosa più brutta di un concerto non è quando finisce ma la depressione post concerto - kia2007_ : RT @ltwtmvnson: “il tour di louis finisce oggi” “perth è l'ultimo concerto del tour” smettetela di rosicare e accettate il fatto che ci son… -