CM com | il Napoli studia le strategie per ingaggiare Navas e Kepa | Meret potrebbe partire

reportrai3 : ?? Il sindaco di Roma ha conferito un nuovo e prestigioso incarico all'ex comandante generale della Polizia Locale S… - ItalyMFA : #ConferenzaIIC | Comincia oggi al @teatrosancarlo di Napoli la conferenza dei direttori e direttrici degli Istituti… - mirkocalemme : #Cristiano ha ribadito al #ManUtd l'intenzione di andarsene. L'#Atleti è in cima alla sua lista, ma l'operazione (f… - Valessiabi : RT @zampa_qua: URGENTISSIMO??????????????3467540713?? - Sandro88174612 : RT @UnaCertaCarmen: Le melanzane alla pullastiello rientrano nella categoria piatti strong, ma ,vi assicuro, sono una delizia! #Napoli e l… -

Difficile arrivare al portiere del PSG, che percepisce uno stipendio troppo alto per le casse del. Così si tenta la soluzione in stile Anguissa: un prestito con ingaggio condiviso con il club ...Commenta per primo Come riportato da The Sun , il Manchester United avrebbe fatto un tentativo con l'entourage di Fabian Ruiz del. I Red Devils non hanno però ancora contattato i partenopei che chiederebbero almeno 30 milioni di euro.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il PSG ha diramato la lista dei convocati per il Trophée des Champions, la Supercopaa francese, in programma domenica a Tel-Aviv. Nella lista non figura Mbappé, squalificato, oltre ...