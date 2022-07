Chiara Biasi: in costume è un sogno per pochi! (Di venerdì 29 luglio 2022) Chiara Biasi, in costume è un sogno per pochi: l’influencer sfoggia un corpo scolpito, è veramente un concentrato di bellezza. Talento e popolarità non mancano a Chiara Biasi, così come l’eleganza, la bellezza e grandissima sensualità; l’influencer, seguita da milioni di follower, si sta godendo il sole e il mare lasciando tutti quanti a bocca aperta. Pare non ci siano parole per descriverla: meravigliosa, eccola foto: Instagram Chiara Biasi).La 32enne di Pordenone è ovviamente attivissima sui social e non perde l’occasione per mostrare a tutti quanti la sua bellezza, che sia in scatti da modella oppure direttamente in costume in spiaggia; col bikini, è davvero un sogno per pochi, ... Leggi su formatonews (Di venerdì 29 luglio 2022), inè unper pochi: l’influencer sfoggia un corpo scolpito, è veramente un concentrato di bellezza. Talento e popolarità non mancano a, così come l’eleganza, la bellezza e grandissima sensualità; l’influencer, seguita da milioni di follower, si sta godendo il sole e il mare lasciando tutti quanti a bocca aperta. Pare non ci siano parole per descriverla: meravigliosa, eccola foto: Instagram).La 32enne di Pordenone è ovviamente attivissima sui social e non perde l’occasione per mostrare a tutti quanti la sua bellezza, che sia in scatti da modella oppure direttamente inin spiaggia; col bikini, è davvero unper pochi, ...

AutriceStefania : @samantha_chiara @catemimm @AnnaRDelorenzo @AntoBruno10 @biasi_lorena @Elenaturcina73 @CaraccioloDaila… - andreastoolbox : #I pantaloni camouflage di Chiara Biasi sono il must have per l'Estate 2022 - carmelita_ooc : Barbara d'urso invita chiara nasti e la scambia per chiara biasi - PanacefTw : Perché mi faccio del male guardabdo le foto di Chiara Biasi? -