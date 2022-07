Chi è Giulio Zeppieri: un talento annunciato che ha pagato degli errori nella crescita (Di venerdì 29 luglio 2022) Con grinta e talento. Giulio Zeppieri continua a stupire a Umago, conquistando sulla terra rossa croata la prima semifinale della carriera nel massimo circuito internazionale. Lo si attendeva da tempo il classe 2001 nativo di Latina perché le qualità non sono mai mancate. Entrato nel circuito professionistico il 7 novembre 2016, ha iniziato il proprio percorso nei Futures, diventando nel giro di un biennio presenza stabile nei Challenger dove aveva mostrato chiari segnali di vitalità. Nel 2019 le capacità del mancino laziale vennero fuori e già dal mese di gennaio lo si comprese con la semifinale raggiunta negli Australian Open junior. Disputando un percorso parallelo al suo grande amico, Lorenzo Musetti, il destino riservò a Giulio proprio l’incrocio con Lorenzo e fu il toscano a prevalere con il punteggio di 6-2 6-4. ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Con grinta econtinua a stupire a Umago, conquistando sulla terra rossa croata la prima semifinale della carriera nel massimo circuito internazionale. Lo si attendeva da tempo il classe 2001 nativo di Latina perché le qualità non sono mai mancate. Entrato nel circuito professionistico il 7 novembre 2016, ha iniziato il proprio percorso nei Futures, diventando nel giro di un biennio presenza stabile nei Challenger dove aveva mostrato chiari segnali di vitalità. Nel 2019 le capacità del mancino laziale vennero fuori e già dal mese di gennaio lo si comprese con la semifinale raggiunta negli Australian Open junior. Disputando un percorso parallelo al suo grande amico, Lorenzo Musetti, il destino riservò aproprio l’incrocio con Lorenzo e fu il toscano a prevalere con il punteggio di 6-2 6-4. ...

Moixus1970 : RT @OA_Sport: #TENNIS Alla scoperta di Giulio Zeppieri: un altro talento del movimento italiano che ha pagato i suoi errori nel percorso di… - OA_Sport : #TENNIS Alla scoperta di Giulio Zeppieri: un altro talento del movimento italiano che ha pagato i suoi errori nel p… - claudio_ts53 : RT @michelericcia16: Bellissima BELLISSIMA la decisione del Centro Destra che, chi arriverà primo indicherà il nome del premier! Dell area… - GiuseppeMargio1 : Anima e masochismo: se il Pd strizza l’occhio a chi ha devastato la sua stessa casa (di G. Gambino) - giulio_galli : @luca_carioli Io al posto della #Carfagna me ne stavo in #ForzaItalia, vincevo le elezioni e mi sistemavo come si d… -