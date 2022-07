Calciomercato Juventus | Arrivabene sta per chiudere una cessione | firma a breve

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 29 luglio 2022) Non solo il mercato in entrata; ladeve anche sfoltire la rosa e sembra essere veramente ad un passo unaa centrocampo. Siamo nella fase più calda del mercato dove le varie società devono andare a comporre le proprie rose quasi nella loro interezza. La, da questo punto di vista, ha bisogno almeno di altri tre colpi per regalare ad Allegri un gruppo in grado di tornare a dominare il calcio italiano; gli obiettivi sembrano essere un altro centrale, un centrocampista (diventato prioritario dopo l’infortunio di Pogba) e un centravanti. Tra gli obiettivi della società bianconera, però, anche le cessioni e da questo punto di vista occhio al centrocampo; ecco chi può essere il prossimo giocatore a lasciare la Juve. AnsafotoIn mezzo al campo lasta valutando diverse situazioni; da Ramsey (si ...