Al via 'Fattorie aperte in Sila', con e-bike è sempre più green (Di venerdì 29 luglio 2022) Cosenza, 29 lug. (Labitalia) - Passare un'intera giornata a contatto con la natura, respirando l'aria più pulita d'Europa e imparando a conoscere i prodotti tipici Silani, fin dalla loro preparazione in fattoria. Prenderà il via domani la diciassettesima edizione di ‘Fattorie aperte in Sila', la manifestazione ormai diventata un ‘must' dell'estate calabrese, e presentata oggi nel corso di una conferenza stampa alla Bcc Mediocrati di Rende. Tante le novità di un evento che si protrarrà fino al 2 novembre e che come ogni anno vedrà la possibilità per piccoli e grandi di vivere giornate di relax e vacanza a contatto con la suggestiva natura dell'altopiano Silano e gli animali delle Fattorie. E gustando le prelibatezze enogastronomiche del territorio, dai formaggi ai salumi, passando per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) Cosenza, 29 lug. (Labitalia) - Passare un'intera giornata a contatto con la natura, respirando l'aria più pulita d'Europa e imparando a conoscere i prodotti tipicini, fin dalla loro preparazione in fattoria. Prenderà il via domani la diciassettesima edizione di ‘in', la manifestazione ormai diventata un ‘must' dell'estate calabrese, e presentata oggi nel corso di una conferenza stampa alla Bcc Mediocrati di Rende. Tante le novità di un evento che si protrarrà fino al 2 novembre e che come ogni anno vedrà la possibilità per piccoli e grandi di vivere giornate di relax e vacanza a contatto con la suggestiva natura dell'altopianono e gli animali delle. E gustando le prelibatezze enogastronomiche del territorio, dai formaggi ai salumi, passando per ...

LocalPage3 : Al via 'Fattorie aperte in Sila', con e-bike è sempre più green - ZellTitanium : NONNO IN ACIDO, UN FILM CON MOLTA:LACRIME, CONSAPEVOLEZZA, CHE BELLO. FATTORIE ROBIOLA OSELLA - TrgMedia : Crisi Fattorie Novelli Spoleto, assessore Fioroni: “Autorizzata la cassa integrazione straordinaria” -