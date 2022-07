Lopinionista : “Uno Stradivari per Unicef”: evento di solidarietà a Roma - Tempo_di_Carpi : Uno Stradivari al cinema - ayelendonati : Ma oramai per me Vali troppo sei uno Stradivari - ConservatorioCN : propone [Storie di Musica] A questo artista, scomparso il 18 luglio di 121 anni fa, Stradivari ha dedicato uno dei… -

... illuminando, mattone per mattone,degli edifici sacri più noti ma anche più complessi e ... di pianoforte e di strumenti a fiato, arriveranno in città per suonare nella terra di, ...al cinema", dall'omonimo disco, uscito nel 2020 per Decca Italia. Guido Rimonda esordisce a 13 anni nello sceneggiato Rai "Per Antonio Vivaldi" dove interpreta Vivaldi fanciullo. ...Domani alle 21,30, nel Cortile d’onore di Palazzo dei Pio a Carpi, si esibiranno il violinista Guido Rimonda e la Camera Ducale, da lui guidata, con un viaggio nella musica per cinema. Il concerto tra ...Da Profumo di donna a Il postino, da Notting Hill a Schindler’s List, sono tanti i film passati alla storia per la loro colonna sonora. Il programma proposto per CarpInClassica dal violinista Guido Ri ...