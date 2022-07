Ultime Notizie – Deve scontare 9 anni per spaccio, torna in carcere Fabiola Moretti (Di giovedì 28 luglio 2022) torna in carcere per spaccio di droga Fabiola Moretti, già coinvolta in vicende giudiziarie per la sua relazione con uno dei boss della banda della Magliana. I carabinieri della stazione di Roma Divino Amore hanno dato esecuzione ad un provvedimento di esecuzione di cumulo di pene concorrenti pari a 9 anni, 4 mesi e 17 giorni di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso commesso continuativamente dal 2014 al 2019. I carabinieri hanno raggiunto e prelevato la donna nella sua abitazione e l’hanno condotta nel carcere di Rebibbia Femminile. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 28 luglio 2022)inperdi droga, già coinvolta in vicende giudiziarie per la sua relazione con uno dei boss della banda della Magliana. I carabinieri della stazione di Roma Divino Amore hanno dato esecuzione ad un provvedimento di esecuzione di cumulo di pene concorrenti pari a 9, 4 mesi e 17 giorni di reclusione per il reato didi sostanze stupefacenti in concorso commesso continuativamente dal 2014 al 2019. I carabinieri hanno raggiunto e prelevato la donna nella sua abitazione e l’hanno condotta neldi Rebibbia Femminile. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

