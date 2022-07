Ucraina, Kiev accusa Mosca: abbandona corpi dei suoi soldati per non pagare risarcimento (Di giovedì 28 luglio 2022) Ucraina, gli esiti di un attacco a Chuguiv dei giorni scorsi Kiev, 28 luglio 2022 - C'è stato un altro attacco russo nelle prime ore del mattino di oggi, contro la regione di Kiev. In particolare ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022), gli esiti di un attacco a Chuguiv dei giorni scorsi, 28 luglio 2022 - C'è stato un altro attacco russo nelle prime ore del mattino di oggi, contro la regione di. In particolare ...

Agenzia_Ansa : I porti ucraini tornano a lavorare. Lo afferma la Marina ucraina nel giorno in cui a Istanbul apre il centro per il… - vitopetrocelli : Il governo, pur dimissionario, ha pronto il quarto decreto Armi all’Ucraina. Sono guerrafondai fino in fondo, sono… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Lancio di missili su regione Kiev'. La Russia accusata di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti per… - vinmorgante : RT @tg2000it: #Ucraina #Russia, news #28luglio Contrattacco ucraino a #Kherson, colpito ponte strategico (foto) #Kiev: 20 missili dalla #… - zazoomblog : Ucraina: Kiev 358 bambini uccisi e 690 feriti da inizio guerra - #Ucraina: #bambini #uccisi #feriti -