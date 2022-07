Roma - Tottenham: i giallorossi in partenza per Israele, c'è Dybala (Di giovedì 28 luglio 2022) Sabato 30 luglio la Roma di Mourinho e Dybala sfiderà il Tottenham di Antonio Conte in Israele. Ritorno al passato per il tecnico portoghese visto ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 28 luglio 2022) Sabato 30 luglio ladi Mourinho esfiderà ildi Antonio Conte in. Ritorno al passato per il tecnico portoghese visto ...

AliprandiJacopo : La Roma è rientrata questa mattina alle 3 nella capitale: oggi giorno libero, ripresa lunedì pomeriggio Mercoledì… - thespursweb : Tottenham could offer Roma Giovani Lo Celso in a bid for Nicolo Zaniolo ???????? - Calcio Mercato Web - infoitsport : Roma: con il Tottenham si parlerà anche di Zaniolo, la situazione - Henrikatuci2001 : Il #Tottenham pronto a fare un'altra offerta alla #Roma per #Zaniolo giocatore molto richiesto da Antonio #Conte. #Calciomercato #ocwsport - GoalItalia : Roma col Tottenham senza Shomurodov, Carles Perez e Veretout? Contatti col Galatasaray per Kluivert ?? -