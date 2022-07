“Non può cominciare”. GF Vip 7, brutta decisione per Signorini e pubblico. Motivi serissimi (Di giovedì 28 luglio 2022) Un clamoroso colpo di scena sta travolgendo il GF Vip 7. La data di inizio del programma sembrava ormai certa e si attendeva solamente l’annuncio ufficiale della trasmissione, che pareva una formalità. Invece l’ultima indiscrezione è un vero e proprio stravolgimento totale, che fa rimanere di sasso anche il pubblico e probabilmente lo stesso Alfonso Signorini. La produzione avrebbe deciso di intraprendere una strada diversa e un cambiamento repentino potrebbe esserci dietro l’angolo. Anche lo stesso conduttore televisivo aveva fatto sapere che il GF Vip 7 sarebbe partito il 19 settembre. La data di inizio non sembrava assolutamente in discussione, eppure alcune variazioni importanti legate anche all’Italia con cause di forza maggiore, potrebbero provocare una variazione decisamente consistente per non creare troppe problematiche. Nonostante non ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Un clamoroso colpo di scena sta travolgendo il GF Vip 7. La data di inizio del programma sembrava ormai certa e si attendeva solamente l’annuncio ufficiale della trasmissione, che pareva una formalità. Invece l’ultima indiscrezione è un vero e proprio stravolgimento totale, che fa rimanere di sasso anche ile probabilmente lo stesso Alfonso. La produzione avrebbe deciso di intraprendere una strada diversa e un cambiamento repentino potrebbe esserci dietro l’angolo. Anche lo stesso conduttore televisivo aveva fatto sapere che il GF Vip 7 sarebbe partito il 19 settembre. La data di inizio non sembrava assolutamente in discussione, eppure alcune variazioni importanti legate anche all’Italia con cause di forza maggiore, potrebbero provocare una variazione decisamente consistente per non creare troppe problematiche. Nonostante non ...

