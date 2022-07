No vax escluso dalla lista dei trapianti: "Non è stata scelta ideologica" (Di giovedì 28 luglio 2022) Un bellunese di 55 anni, dichiaratamente no vax è stato escluso dalla lista dei trapianti. I medici hanno spiegato che non è stata una scelta ideologi Paziente no vax escluso dalla lista dei trapianti su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Un bellunese di 55 anni, dichiaratamente no vax è statodei. I medici hanno spiegato che non èunaideologi Paziente no vaxdeisu Donne Magazine.

Agenzia_Ansa : Un 55enne è stato escluso dalla lista dei candidati al trapianto di polmoni a causa delle sue 'idee paranoiche' sul… - fattoquotidiano : No vax escluso dalla lista dei candidati al trapianto d’organo, chiedeva il polmone di un non vaccinato - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Un 55enne è stato escluso dalla lista dei candidati al trapianto di polmoni a causa delle sue 'idee paranoiche' sul Covid… - Tharkas72 : Quando si dice avvisato mezzo salvato... - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: No vax escluso dalla lista dei candidati al trapianto d’organo, chiedeva il polmone di un non vaccinato -