Matteo Salvini, ombre russe: la Lega punta il dito contro Brunetta, un sospetto pesantissimo (Di giovedì 28 luglio 2022) "Non è che i rapporti visionati da Iacoboni sono stati scritti da Beatrice Di Maio, fantomatica attivista M5S che poi si è rivelata essere la moglie di Brunetta?": il deputato della Lega Daniele Belotti commenta così l'articolo comparso oggi su La Stampa. Un pezzo nel quale si insinua che dietro la caduta del governo Draghi possa esserci la Russia. Il leghista parla di "due pagine di quotidiano per una notizia ridimensionata a poche ore dalla pubblicazione dal sottosegretario Gabrielli". Belotti poi ironizza su tutta la questione: "Mi permetto comunque di fare i complimenti al solerte giornalista de La Stampa. Neanche il mitico Lercio.it avrebbe potuto fare di meglio". Quanto riportato nell'articolo comunque è stato subito smentito dall'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, il sottosegretario Gabrielli: "Le notizie ...

