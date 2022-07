M5S in crisi sul doppio mandato Conte promette deroghe | Grillo dice no

Leggi su iltempo

(Di giovedì 28 luglio 2022) Movimento 5 Stelle sempre più in difficoltà sul. Non è un mistero che Beppenon voglia assolutamente derogare alla regola interna che vieta ai parlamentari di farsi eleggere per più di due legislature. E non è un mistero che diversi deputati e senatori stiano facendo fuoco e fiamme per abolire questo principio e potersi così ricandidare il 25 settembre. Il capo politico, Giuseppe, a differenza del garante, non è contrario alla deroga. «In una situazione complicata come quella attuale, siamo in una fase in cui alcune esperienze tornerebbero utili e gioverebbero molto al Movimento», ha detto due giorni fa. Ieri, invece, è scoppiato il caos. Tutto è iniziato quando l'AdnKronos ha fatto uscire la notizia secondo cuiavrebbe lanciato un aut aut a, ...