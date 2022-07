Legami Russia-Lega, ambasciata Mosca “non commenta” (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ambasciata russa a Roma “non commenta” le ultime rivelazioni della Stampa, secondo cui diplomatici di Mosca si sarebbero interessati alla crisi politica in Italia, chiedendo se ministri leghisti fossero intenzionati a dimettersi. “Non abbiamo nulla da aggiungere sul tema”, rispetto a quanto già detto il mese scorso, hanno detto all’Adnkronos fonti dell’ambasciata russa a Roma. La rappresentanza di Mosca a Roma fa riferimento alla nota dell’11 giugno scorso, quando fece alcune precisazioni riguardo agli aspetti organizzativi del “mancato viaggio” del leader della Lega Matteo Salvini nella capitale russa, che avrebbe dovuto tenersi a fine maggio. Aspetti organizzativi che riguardavano l’acquisto dei biglietti del volo per Mosca, acquisto per il quale ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – L’russa a Roma “non” le ultime rivelazioni della Stampa, secondo cui diplomatici disi sarebbero interessati alla crisi politica in Italia, chiedendo se ministri leghisti fossero intenzionati a dimettersi. “Non abbiamo nulla da aggiungere sul tema”, rispetto a quanto già detto il mese scorso, hanno detto all’Adnkronos fonti dell’russa a Roma. La rappresentanza dia Roma fa riferimento alla nota dell’11 giugno scorso, quando fece alcune precisazioni riguardo agli aspetti organizzativi del “mancato viaggio” del leader dellaMatteo Salvini nella capitale russa, che avrebbe dovuto tenersi a fine maggio. Aspetti organizzativi che riguardavano l’acquisto dei biglietti del volo per, acquisto per il quale ...

EnricoLetta : Vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il Governo #Draghi, sarebbe gravissimo. Le rivelazioni uscite oggi s… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Letta: 'Rivelazioni su legami tra Salvini e la Russia inquietanti. Vogliamo sapere se è stato Putin a fare… - petergomezblog : Legami tra Salvini e la Russia, Letta: “Inquietante, chiederemo conto al Copasir”. Il leader del Carroccio: “Fesser… - giaffa86 : RT @EnricoLetta: Vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il Governo #Draghi, sarebbe gravissimo. Le rivelazioni uscite oggi su La St… - Miki_2313 : RT @fattoquotidiano: Legami Salvini-Russia, per Fratelli d’Italia è “tutto chiarito”. La Russa: “Solo fango sul centrodestra” -